Советник Порошенко мечтает украинизировать Дальний Восток

Украинский политолог Олег Медведев, являющийся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко, заявил, что население российского Дальнего Востока готово к «мягкой украинизации».

Украинский политолог Олег Медведев усматривает эту готовность в расширении ареала использования украинского языка. И мечтает о том, чтобы «украинизировался» российский Дальний Восток. Или хотя бы Кубань.

«С 1991 года условная граница между Московией и Диким полем постоянно двигалась на восток. Так же ширился и ареал украинского языка. Мы можем видеть эту динамику по годам. Но наверное, где-то же есть граница, за которой этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Дальнем Востоке. Хотя бы – на Кубани. Но это происходит на Донбассе», - заявил политолог в интервью.

Те значительные территории на границах Украины и России, которые не желают «украинизироваться» и предпочитают оставаться русскоязычными, внештатный советник украинского президента считает бесперспективными.

«Там уже нет потенциала украинизации. Языковая русификация стала необратимой», - заявляет Олег Медведев. И предлагает два варианта: или отделяться от таких территорий, или надеяться на их «политическую украинизацию», сообщает РИА Новости.