В рядах Вооруженных сил Украины по контракту служат 25 тысяч женщин. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко после парада по случаю Дня независимости Украины.

Накануне в Киеве прошел военный парад, посвященный Дню независимости Украины. В нем приняли участие военнослужащие ВСУ и НАТО, в небе над Киевом пролетела боевая авиация.

«Парад был безупречным и идеальным. Но не хватало особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин воинов. Уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более трех тысяч офицеров», - прокомментировала парад Ирина Геращенко.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко исправил этот недочет, сообщив, что в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, из них 25 тысяч – военнослужащие. Принимавший участие в военном параде отдельный парадный расчет из женщин – будущих офицеров Порошенко назвал «волшебными защитницами Украины», передает РИА Новости.