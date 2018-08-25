Порошенко рассказал о "волшебных защитницах Украины"
25 августа 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
В рядах Вооруженных сил Украины по контракту служат 25 тысяч женщин. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко после парада по случаю Дня независимости Украины.
Накануне в Киеве прошел военный парад, посвященный Дню независимости Украины. В нем приняли участие военнослужащие ВСУ и НАТО, в небе над Киевом пролетела боевая авиация.
«Парад был безупречным и идеальным. Но не хватало особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин воинов. Уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более трех тысяч офицеров», - прокомментировала парад Ирина Геращенко.
Сегодня президент Украины Петр Порошенко исправил этот недочет, сообщив, что в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, из них 25 тысяч – военнослужащие. Принимавший участие в военном параде отдельный парадный расчет из женщин – будущих офицеров Порошенко назвал «волшебными защитницами Украины», передает РИА Новости.
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