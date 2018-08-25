В Совфеде прокомментировали причины отказа Киева от оставшихся в Крыму кораблей

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал озвученную украинской стороной причину отказа забирать оставшиеся в Крыму боевые корабли. Вице-адмирал объяснил отказ Украины забирать корабли из Крыма

«Украина не забирает корабли. Потому что, если заберет, то все будут считать, что Украина и Россия решили между собой все вопросы. А значит, никаких оснований для предъявления исков у украинской стороны по отношению к России нет. Такой аргумент придумал бывший глава ВМС Украины Сергей Гайдук. На самом деле это все выдумки. У Украины и так нет никаких оснований предъявлять иски к России. Мы же им сказали – забирайте! Зачем они будут иски подавать, когда мы и так согласны?», - высказал свою точку зрения российский сенатор.

Сергей Цеков считает, что украинская сторона не забирает свои боевые корабли, оставшиеся в Крыму, во-первых, из-за их плачевного состояния. А во-вторых, потому что не имеет финансово-технической возможности их забрать, отремонтировать и обслуживать в дальнейшем. «Они собственные корабли, которые находятся на Николаевском судостроительном заводе, пытаются распилить или продать кому-нибудь», - напомнил сенатор. Его слова приводит RT.