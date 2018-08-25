Во Франции фестиваль веганов был сорван мясниками
25 августа 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Веганский фестиваль во французском Кале, который планировался к проведению в сентябре, отменен. Такое решение было принято властями в связи с поступавшими угрозами от производителей мяса.
Как сообщает РИА Новости, охотники и производители мясной продукции "крайне агрессивно" предупредили местные власти о том, что планируют акцию протеста.
Мясники и фермеры обеспокоены и возмущены тем, что веганство набирает популярность в регионе. Возможно, кроме прочего, они опасаются, что дальнейшее распространение этого "движения" способно разорить их.
Кроме того, последователи данного течения всеми возможными способами борются против производителей и импортеров мясной продукции, зачастую с применением насилия.
Лидер профсоюза мясников обратился в МВД Франции с требованием разобраться в ситуации и обеспечить возможность спокойно продолжать работу в индустрии.
Un syndicat de bouchers reconnaît sa responsabilité dans l’annulation du Calais Vegan Festival ► https://t.co/G2t8iEAGdA pic.twitter.com/aT7YUOfRaw— France 3 Nord (@F3nord) 25 августа 2018 г.
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