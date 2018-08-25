Во Франции фестиваль веганов был сорван мясниками

Веганский фестиваль во французском Кале, который планировался к проведению в сентябре, отменен. Такое решение было принято властями в связи с поступавшими угрозами от производителей мяса.

Как сообщает РИА Новости, охотники и производители мясной продукции "крайне агрессивно" предупредили местные власти о том, что планируют акцию протеста.

Мясники и фермеры обеспокоены и возмущены тем, что веганство набирает популярность в регионе. Возможно, кроме прочего, они опасаются, что дальнейшее распространение этого "движения" способно разорить их.

Кроме того, последователи данного течения всеми возможными способами борются против производителей и импортеров мясной продукции, зачастую с применением насилия.

Лидер профсоюза мясников обратился в МВД Франции с требованием разобраться в ситуации и обеспечить возможность спокойно продолжать работу в индустрии.