Латвийцам предложили защищаться самостоятельно в случае начала войны

В случае начала кризиса или военного конфликта жители Латвии должны защищать себя и своих близких самостоятельно, потому что государство не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан.

Это утверждение содержится в проекте доклада национального министерства обороны, опубликованного на сайте правительства Латвии. В документе отмечается, что организация самостоятельной обороны должна стать основной задачей латвийских граждан, поскольку государство не может отвечать за безопасность каждого своего гражданина.

Латвийское военное ведомство считает, что на сегодняшний день уровень угрозы в отношении Латвии таков, что государство больше не может рассчитывать на оборону только военными силами и средствами. Поэтому предлагает совершенствовать систему государственной защиты, опираясь на «взаимное доверие и партнерство» жителей страны, сообщает РИА Новости.