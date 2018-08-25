Эксперты назвали состояние ВМС Германии позором

Эксперты назвали состояние ВМС Германии - крупнейшей европейской страны - позором. О состоянии боевых кораблей - подлодок и надводного флота - и военно-морской авиации написало издание The National Interest. Военные самолеты Германии безнадежно устарели, признал начальник ВВС ФРГ

Немецкие ВМС имеют в своем составе шесть субмарин типа 212U. Но авторы статьи отметили, что все они находятся в непригодном состоянии.

Эксперты подчеркнули, что немецкая промышленность активно продает подлодки такой модификации всему миру, - сообщает РИА Новости. В статье критикуют и состояние военно-морской авиации ФРГ. После начала списания патрульных самолетов Breguet Atlantique немецкое командование в 2005 году решило приобрести поддержанные самолеты P-3C из Нидерландов, хотя союзники Германии по НАТО в настоящее время активно снимают с вооружения. Ни один из приобретенных у Нидерландов самолетов не находится в боеготовом состоянии, пишет NI. От принятых на сегодня стандартов отстают и боевые характеристики надводных боевых кораблей.

Авторы статьи заключили, что немецкий флот оказался в ситуации, схожей с положением весной 1941 года, когда гитлеровские Кригсмарине столкнулись с новейшим вооружением союзников и не могли ему успешно противостоять.

Ранее начальник штаба ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц признал, что состояние авиационного парка военно-воздушных сил ФРГ (Люфтваффе) находится в плачевном состоянии, и его срочно необходимо модернизировать.