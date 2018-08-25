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СМИ узнали, как Меркель из Грузии разглядывала в бинокль российских военных

25 августа 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ узнали, как Меркель из Грузии разглядывала в бинокль российских военных
фото: pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Грузию. Ее визит продлился два дня - 23 и 24 августа.  После того, как СМИ написали, как Меркель подглядывала за Цхинвалом из бинокля и разглядывала в окуляры российских военных, президент Южной Осетии Шота Бибилов пригласил немецкого канцлера посетить частично признанную республику.

Бибилов призвал Меркель приехать в Южную Осетию "через дверь, официальную границу".

В аэропорту Тбилиси Ангелу Меркель встретили глава МИД Грузии Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили и посол Германии в Грузии Хайке Паич.

Меркель провела встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и президентом Георгием Маргвелашвили.
Меркель провела встречу и со студентами в Тбилиси, которую транслировали в прямом эфире несколькими телеканалы. Она заявила, что ФРГ поддерживает процесс интеграции Грузии в НАТО. И откровенно призналась, что скорого вступления Грузии в альянс ждать не стоит.

Меркель подчеркнула, что ФРГ поддерживает территориальную целостность Грузии, а территории Абхазии и Южной Осетии являются оккупированными.

По этому заявлению Меркель Бибилов сказал, что "окуляры были мутными".

После визита в Грузию, который является частью ее Южнокавказского турне, канцлер Германии направилась в Армению и Азербайджан.

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