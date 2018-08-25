В Луганске ликвидирован Пасичник, выполнявший в ЛНР задания ВСУ
25 августа 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МВД ЛНР задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), в том числе ее лидера Владислава Пасичника, устраивавших по указанию СБУ на территории Республики грабежи и диверсии.
От задержаных преступников получены признательные показания о подготовке диверсий, организации схронов с оружием и боеприпасами по заданию СБУ.
Пасичник, позывной «Страйк», задержан при попытке разбойного нападения на отделение финансового центра в Луганске. В ходе задержания преступник открыл огонь по сотрудникам полиции и ранил одного из них. В результате перестрелки Пасичник получил ранение. Его госпитализировали. Но он скончался в Луганской Республиканской клинической больнице.
Заместитель начальника Центра общественных связей (ЦОС) МВД Виталий Брыксин рассказал, что у «Страйка» были изъяты пистолет Стечкина с патронами, три запасных магазина к нему по 20 патронов в каждом, три гранаты и три запала, - сообщается на сайте novorosinform.org.
МВД ЛНР вела оперативную разработку вооруженной бандгруппы «Страйка», нападавшей на местных жителей и коммерческие предприятия Республики в целях личного обогащения и финансовой поддержки противоправной деятельности ОПГ, с 2017 года.
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