В Луганске ликвидирован Пасичник, выполнявший в ЛНР задания ВСУ

Сотрудники МВД ЛНР задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), в том числе ее лидера Владислава Пасичника, устраивавших по указанию СБУ на территории Республики грабежи и диверсии.

От задержаных преступников получены признательные показания о подготовке диверсий, организации схронов с оружием и боеприпасами по заданию СБУ.

Пасичник, позывной «Страйк», задержан при попытке разбойного нападения на отделение финансового центра в Луганске. В ходе задержания преступник открыл огонь по сотрудникам полиции и ранил одного из них. В результате перестрелки Пасичник получил ранение. Его госпитализировали. Но он скончался в Луганской Республиканской клинической больнице.

Заместитель начальника Центра общественных связей (ЦОС) МВД Виталий Брыксин рассказал, что у «Страйка» были изъяты пистолет Стечкина с патронами, три запасных магазина к нему по 20 патронов в каждом, три гранаты и три запала, - сообщается на сайте novorosinform.org.

МВД ЛНР вела оперативную разработку вооруженной бандгруппы «Страйка», нападавшей на местных жителей и коммерческие предприятия Республики в целях личного обогащения и финансовой поддержки противоправной деятельности ОПГ, с 2017 года.