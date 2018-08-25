Эсминец ВМС США с ракетами прибыл в Персидский залив для удара по Сирии

Эсминец ВМС США "The Sullivans" с 56 крылатыми ракетами на борту прибыл в Персидский залив для удара по Сирии. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами "воздух – поверхность". Об этом сообщил российский генерал Игорь Конашенков. Минобороны предупредило о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

По данным Минобороны РФ, боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра"), запрещенной в России, готовят провокацию. Они планируют устроить инсценировку химатаки в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Башара Асада в применении химического оружия.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что США и их союзники Великобритания и Франция готовят мощный удар по Сирии.

Как отметил Конашенков, косвенным подтверждением того, что США вместе с союзниками готовятся к очередному акту агрессии против Сирии, служат ничем не обоснованные заявления высших представителей этих стран о намерении "самым решительным образом" ответить на применение сирийскими властями химического оружия, - передает РИА Новости.