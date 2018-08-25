Минобороны предупредило о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии
25 августа 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») готовят провокацию, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия против мирного населения.
Постановку использования химоружия сирийской армией собираются провести в провинции Идлиб. О готовящейся провокации в Сирии сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в район Джиср-эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, которые должны будут "имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок"», - передает RT.
Российский генерал рассказал, что для инсценировки химатаки в город доставили восемь ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам вывезли в деревню Халлюз.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что предупреждение об ударе США по Сирии было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
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