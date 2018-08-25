Минобороны предупредило о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») готовят провокацию, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия против мирного населения. Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести удар по Сирии

Постановку использования химоружия сирийской армией собираются провести в провинции Идлиб. О готовящейся провокации в Сирии сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в район Джиср-эш-Шугур прибыла специальная группа подготовленных боевиков, которые должны будут "имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок"», - передает RT.

Российский генерал рассказал, что для инсценировки химатаки в город доставили восемь ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам вывезли в деревню Халлюз.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что предупреждение об ударе США по Сирии было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.