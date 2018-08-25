Три корабля ВМФ России вошли в Средиземное море через Босфор

Три корабля Военно-Морского флота (ВМФ) РФ сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» вошли в акваторию Средиземного моря через Черноморские проливы.

Как сообщается в аккаунте ​блога Yörük Işık в Twitter, впервые за два года три российских военных корабля одновременно прошли Черноморские проливы. 24 августа корабли прошли через пролив Босфор.

Сторожевой корабли и два БДК направились в сирийский порт Тартус, где располагается российский пункт материально-технического обеспечения флота.

По данным блога, корабль «Николай Фильченков» перевозит в Сирию грузовики «Урал» и «КамАЗ», а также машины скорой помощи ГАЗ, - сообщает РБК. Возможно, на нем перевозят бронетранспортеры БТР-80, оснащенные защитой от радиоуправляемых взрывных устройств «Пелена-6» и покрытые камуфляжем.