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Три корабля ВМФ России вошли в Средиземное море через Босфор
25 августа 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Три корабля Военно-Морского флота (ВМФ) РФ сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» вошли в акваторию Средиземного моря через Черноморские проливы.
Как сообщается в аккаунте блога Yörük Işık в Twitter, впервые за два года три российских военных корабля одновременно прошли Черноморские проливы. 24 августа корабли прошли через пролив Босфор.
Сторожевой корабли и два БДК направились в сирийский порт Тартус, где располагается российский пункт материально-технического обеспечения флота.
По данным блога, корабль «Николай Фильченков» перевозит в Сирию грузовики «Урал» и «КамАЗ», а также машины скорой помощи ГАЗ, - сообщает РБК. Возможно, на нем перевозят бронетранспортеры БТР-80, оснащенные защитой от радиоуправляемых взрывных устройств «Пелена-6» и покрытые камуфляжем.
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