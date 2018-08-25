Новые санкции США в отношении России за дело Скрипалей вступят в силу 27 августа

Новые санкции США в отношении России, введенные по делу отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и дочери Юлии, вступят в силу 27 августа, в ближайших понедельник. Госдепартамент США опубликовал детали санкций, которые будут наложены на Россию.

Новые санкции США вводятся в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия. Эти меры должны привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического вещества "Новичок".

Через два дня США запретят экспорт в Россию оборонных товаров, услуг и проектно-конструкторских работ, и любых товаров и технологий по категории "национальная безопасность". Новый пакет санкций предусматривает запрет на оказание внешней помощи, продажи оружия, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Исключения по экспорту в рамках новых санкцией в отношении России сделаны в сфере государственного космического сотрудничества и коммерческих космических запусков, экспорта и реэкспорта в сфере безопасности полетов гражданской авиации и сделок дочерних американских компаний в России.

В документе говорится, что прекращена должна быть любая иностранная помощь России по закону 1961 года, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

Заметим, ни Великобритания, ни США не привели ни одного доказательства "дела Скрипалей".