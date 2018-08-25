Вице-адмирал объяснил отказ Украины забирать корабли из Крыма

Вице-адмирал, бывший командующий украинских Военно-морских сил (ВМС) Сергей Гайдук объяснил отказ Украины забирать корабли из Крыма. По словам Гайдука, если Украина заберет свою военную технику из Крыма, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Россию.

В эфире телеканала "112 Украина" вице-адмирал рассказал, что оставшийся в Крыму флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием.

Экс-командующий ВМС Украины пояснил, что если забрать свои корабли, страна потеряет аргумент в международных институтах, на Западе сочтут, что Москва и Киев "договорились". Гайдук отметил, что Украина не смогла должным образом использовать советскую технику, которая была получена при перераспределении Черноморского флота СССР. Из 140 советских судов более 60 были списаны на металлолом. Вице-адмирал напомнил, что формирование ВМС Украины происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР.