Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести удар по Сирии

Соединенные Штаты предупредили Россию о том, что Вашингтон готов нанести военный удар по Сирийской Арабской Республике в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в Сирии.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что предупреждение об ударе было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Патрушев и Болтон встречались в минувший четверг, августа, в Женеве.

Источники рассказали, что у американских властей имеются сведения о возможном применении правительственными сирийскими войсками химоружия. На это США готовы ответить мощными военными действиями.

Напомним, Джону Болтону и Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление по результатам встречи из-за вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.