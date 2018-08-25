Болтон сообщил Патрушеву о готовности США нанести удар по Сирии
25 августа 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты предупредили Россию о том, что Вашингтон готов нанести военный удар по Сирийской Арабской Республике в случае, если правительство Башара Асада применит химическое оружие в Сирии.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что предупреждение об ударе было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Патрушев и Болтон встречались в минувший четверг, августа, в Женеве.
Источники рассказали, что у американских властей имеются сведения о возможном применении правительственными сирийскими войсками химоружия. На это США готовы ответить мощными военными действиями.
Напомним, Джону Болтону и Николаю Патрушеву не удалось подписать совместное заявление по результатам встречи из-за вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.
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