В Киеве консульство России забросали дымовыми шашками

Неизвестный в День независимости Украины забросал дымовыми шашками консульство России в Киеве. Нападение заметил боец Национальной гвардии, который заступил на охрану консульского отдела.

Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в МВД. По данным издания, всего было брошено две дымовые шашки, одна из которых достигла своей "цели".

Оба "снаряда" были оперативно потушены и не привели к возгоранию или какому-либо существенному ущербу. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Как отмечается, по факту произошедшего в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".