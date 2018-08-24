Супруга Маккейна высказалась по поводу отказа мужа-сенатора от лечения рака

Супруга известного американского политика, сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди Маккейн прокомментировала его отказ от дальнейшего лечения рака мозга. 24 августа стало известно, что 81-летний сенатор Маккейн решил прекратить дальнейшее лечение болезни. Маккейн не собирается продолжать лечение опухоли мозга

Синди Маккейн написала по этому поводу пост в Twitter: "Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит Господь всех, кто заботился о нем все это время".

О серьезном заболевании Маккейна стало известно более года назад. С июля 2017 года он начал лечение. Как сообщили близкие к семье сенатора люди, скорая смерть Маккейна неизбежна, - сообщает Газета.ру.

Вероятно, сам Маккейн догадывается, что рак лечится очень тяжело. В минувшем мае СМИ писали, как сенатор планирует свои похороны. Маккейн составил список людей, кого его родственники позовут проводить его в последний путь.