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Супруга Маккейна высказалась по поводу отказа мужа-сенатора от лечения рака
24 августа 2018, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного американского политика, сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди Маккейн прокомментировала его отказ от дальнейшего лечения рака мозга. 24 августа стало известно, что 81-летний сенатор Маккейн решил прекратить дальнейшее лечение болезни.
Синди Маккейн написала по этому поводу пост в Twitter: "Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит Господь всех, кто заботился о нем все это время".
О серьезном заболевании Маккейна стало известно более года назад. С июля 2017 года он начал лечение. Как сообщили близкие к семье сенатора люди, скорая смерть Маккейна неизбежна, - сообщает Газета.ру.
Вероятно, сам Маккейн догадывается, что рак лечится очень тяжело. В минувшем мае СМИ писали, как сенатор планирует свои похороны. Маккейн составил список людей, кого его родственники позовут проводить его в последний путь.
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