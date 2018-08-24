СМИ: сколько солдат упало в обморок при Порошенко

Российские средства массовой информации подсчитали, какое количество украинских военных теряли сознание на мероприятиях с участием Петра Порошенко за годы президентства. Цифра настораживает. Порошенко на военном параде перепутал слова гимна

Обмороки украинских военнослужащих вновь стали для мировой общественности самым обсуждаемым моментом сегодняшнего празднования Дня Независимости украинского государства.

Как сообщается, во время празднеств, посвященных этому событию, в обморок упали, по меньшей мере, два солдата: представитель почетного караула и солдат Десантно-штурмовых войск.

Первый инцидент произошел во время торжественной речи Петра Порошенко: солдат почетного караула едва не рухнул, потеряв сознание. На помощь пришли коллеги, успевшие подхватить бойца.

Второму военнослужащему повезло меньше: во время минуты молчания в память погибших украинцев окружающие вовремя не подоспели к десантнику, и он приземлился на асфальт.

Всего же за годы правления нынешнего украинского лидера, начиная с церемонии инаугурации, СМИ насчитали пятерых военнослужащих, потерявших сознание на мероприятиях с участием Петра Порошенко.