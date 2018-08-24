За минувшие сутки более 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана
24 августа 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Свыше 200 сирийских граждан вернулись домой с территории Ливана только за минувшие сутки. Об этом говорится в четверг в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что руководство Сирии предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств.
Всего со времени начала в сентябре 2015 года военной операции по уничтожению международных террористов в САР в свои дома вернулись свыше 237 тысяч сирийских беженцев.
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