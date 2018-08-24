Гриценко заявил, что гарантирует возвращение Крыма Украине

Бывший министр обороны Украины, кандидат в президенты от партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко убежден, что сможет вернуть Крым и Донбасс. По словам Гриценко, возвращать Крым придется дольше, чем возвращение под контроль Украины Донбасс. Он уточнил,что сможет вернуть Донбасс с помощью западных партнеров.

По словам Гриценко, все украинцы хотят мира, но не за счет поражения, - сообщает "АН-Крым" со ссылкой на украинские СМИ.

«Я гарантирую: Украина вернется в границы, существовавшие по состоянию на начало февраля 2014 года», – сказал он.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. По результатам проведенного референдума, более 95% местных крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.