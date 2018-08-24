Маккейн не собирается продолжать лечение опухоли мозга

Как известно, у сенатора США Джона Маккейна в прошлом году врачи диагностировали глиобластому — агрессивную форму опухоли мозга. Он отказался от дальнейшего лечения.

Родственники 81-летнего сенатора сказали, что прогрессирование болезни и возраст «выносят свой вердикт». Также они подтвердили то, что Маккейн решил прекратить лечение. Об этом пишет НСН.

Заметим, что политик давно не появляется на публике и практически не имеет шансов на выздоровление.