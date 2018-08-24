Депутат Рады рассказал о методах прекращения вооруженного конфликта в Донбассе

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович выступил с предложениями, касающимися урегулирования конфликта на востоке Украины. Слова парламентария приведены в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

Рабинович полагает, что для достижения мира в Донбассе необходимо «прекратить трансляцию ненависти» в украинском обществе. Политики должны говорить о том, что на неподконтрольных Киеву территориях живут «наши люди», отметил депутат.

Из заявления парламентария следует, что отключение «маховика ненависти» сделает возможными переговоры между властями Украины и руководством непризнанных республик Донбасса. По мнению Вадима Рабиновича, ДНР и ЛНР могли бы вернуться в состав страны после трехлетнего переходного периода, пишет канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе «третья сила» уничтожила бронетехнику ополченцев.