Депутат Рады рассказал о методах прекращения вооруженного конфликта в Донбассе
24 августа 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович выступил с предложениями, касающимися урегулирования конфликта на востоке Украины. Слова парламентария приведены в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.
Рабинович полагает, что для достижения мира в Донбассе необходимо «прекратить трансляцию ненависти» в украинском обществе. Политики должны говорить о том, что на неподконтрольных Киеву территориях живут «наши люди», отметил депутат.
Из заявления парламентария следует, что отключение «маховика ненависти» сделает возможными переговоры между властями Украины и руководством непризнанных республик Донбасса. По мнению Вадима Рабиновича, ДНР и ЛНР могли бы вернуться в состав страны после трехлетнего переходного периода, пишет канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».
Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне боевых действий в Донбассе «третья сила» уничтожила бронетехнику ополченцев.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес