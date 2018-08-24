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Порошенко на военном параде перепутал слова гимна
24 августа 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины. Открытие парада лидер Незалежной сопроводил словами из "Марша украинских националистов".
Выступление главы государства транслировали украинские телеканалы. Порошенко допустил ошибку в четвертой строке гимна и вместо слова "кормив" сказал "зростив".
Отметим, эти четыре строки принадлежат песне, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна.
Ранее на своей странице в Facebook украинский лидер допустил три ошибки в первой строчке же национального гимна. Запись Порошенко опубликовал ко Дню Ялты.
*Организация украинских националистов (ОУН), Украинская повстанческая армия (УПА) - запрещены на территории РФ.
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