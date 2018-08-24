Участник Евромайдана озвучил путь «возвращения» Крыма под контроль Украины
24 августа 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине рассказали, каким путем киевские власти смогут «вернуть» контроль над российским Крымом и территориями на востоке страны. По этому вопросу высказался участник Евромайдана Тарас Костанчук, впоследствии воевавший против ополченцев Донбасса в составе одного из националистических батальонов.
Костанчук в разговоре с представителями прессы призвал готовиться к вооруженному конфликта с Россией. По мнению собеседника журналистов, если Украина будет готова к войне, она «быстро заберет» Крым и Донбасс, даже не начиная боевые действия, пишет сайт politnavigator.net.
В Киеве неоднократно угрожали вернуть полуостров, вошедший в состав Российской Федерации по итогам референдума, силовым путем. Ранее в пятницу сообщалось, что в сети выложили возможный сценарий военного ответа РФ в случае нападения армии Украины на Крым.
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