Участник Евромайдана озвучил путь «возвращения» Крыма под контроль Украины

На Украине рассказали, каким путем киевские власти смогут «вернуть» контроль над российским Крымом и территориями на востоке страны. По этому вопросу высказался участник Евромайдана Тарас Костанчук, впоследствии воевавший против ополченцев Донбасса в составе одного из националистических батальонов.

Костанчук в разговоре с представителями прессы призвал готовиться к вооруженному конфликта с Россией. По мнению собеседника журналистов, если Украина будет готова к войне, она «быстро заберет» Крым и Донбасс, даже не начиная боевые действия, пишет сайт politnavigator.net.

В Киеве неоднократно угрожали вернуть полуостров, вошедший в состав Российской Федерации по итогам референдума, силовым путем. Ранее в пятницу сообщалось, что в сети выложили возможный сценарий военного ответа РФ в случае нападения армии Украины на Крым.