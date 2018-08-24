Первый президент Украины назвал жителей страны рабами и холуями

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил с резким заявлением в эфире телеканала ZIK. Во время провозглашения независимости страны 27 лет назад, он надеялся, что жители Украины будут «творить новую политическую жизнь». Однако его расчёт оказался неверным.

По словам Леонида Кравчука, большинство жителей страны «оказались рабами и холуями». При этом он подчеркнул, что чиновники, которые оказались у власти, стали «исполнять заказы» и «служить неправдою», а эрудированная политическая элита не сформирована до сих пор, пишут «Известия».

Леонид Макарович Кравчук занимал пост президента с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Как сообщают РИА Новости, он был одним из участников Беловежских соглашений, согласно которым СССР прекратил свое существование.