Киевский волонтер сообщил о нападении «третьей силы» на бронетехнику ополченцев

В зоне конфликта в Донбассе уничтожена бронетехника ополченцев. Об этом в соцсети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, занимающийся сбором помощи для Вооруженных сил Украины.

По словам Мысягина, на прошлой неделе на территории Луганской области был обнаружен замаскированный танк противника. Как выразился автор публикации, боевую машину вывела из строя «неизвестная третья сила». Та же участь постигла четыре БМП ополченцев, сконцентрированные «немного в стороне». Судя по контексту, «неизвестной силой» волонтер назвал батальон «Айдар» (запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация).

Ранее в пятницу сообщалось, что снайпер самопровозглашенной Донецкой народной республики ликвидировал командира ВСУ Георгия Ольховского. Погибший офицер нес службу в 128-й бригаде украинской армии.