Порошенко: На президентских выборах часть голосов уйдет необычным кандидатам

Украинский лидер Пётр Порошенко считает, что на предстоящих выборах главы государства часть голосов могут получить «популистские силы» и необычные кандидаты. При этом он подчеркнул, что жители Украины подойдут к этому вопросу «ответственно».



«Популистские, несерьезные силы благодаря использованию различных техник могут одержать победу или, по крайней мере, получить часть голосов. Но я горжусь тем, что украинский народ всегда выбирал ответственно. Я абсолютно уверен, что в этот раз будет так же», - цитирует РИА Новости слова Порошенко со ссылкой на источник.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся весной в 2019 году. На данный момент Пётр Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.