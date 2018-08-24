В пятницу, 24 августа, стало известно, что мигранты объявили голодовку на борту итальянского судна береговой охраны. Этот корабль с минувшего понедельника находится в сицилийском порту Катания.

Сенатор от оппозиционной Демократической партии Италии Давиде Фараоне, ссылаясь на портовые власти, отметил, что уже получил сообщение от капитана порта. Якобы на борту судна сложилась весьма напряженная ситуация, поскольку мигранты категорически отказываются принимать пищу, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что из соображений безопасности визиты на корабль временно запрещены.

Напомним, 15 августа моряки судна взяли на борт 177 мигрантов, которые терпели бедствие водах Мальты. Однако впоследствии ни мальтийские, ни итальянские власти не позволили людям высадиться на берег.

