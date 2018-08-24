Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал упрощение визового режима для некоторых категорий граждан Турции. Об этом дипломат заявил после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В рамках беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили готовность к обсуждению взаимного упрощения режима поездок для жителей Турции, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что МИД начнет заниматься данным вопросом в самое ближайшее время.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва высоко ценит диалог с Анкарой по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.