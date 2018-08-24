Лавров сообщил о грядущем упрощении визового режима с Турцией
24 августа 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал упрощение визового режима для некоторых категорий граждан Турции. Об этом дипломат заявил после переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В рамках беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили готовность к обсуждению взаимного упрощения режима поездок для жителей Турции, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что МИД начнет заниматься данным вопросом в самое ближайшее время.
Глава МИД РФ также отметил, что Москва высоко ценит диалог с Анкарой по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.
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