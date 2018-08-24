Официальный представитель МИД Китая Лу Кан порекомендовал США умерить свой "великодержавный гегемонизм". Дипломат советует Вашингтону уважать право других стран выстраивать собственную политику.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства в пятницу, 24 августа, такими словами прокомментировал слова Белого дома о том, что безопасности и экономике американского континента угрожает установление дипломатических отношений Сальвадора и КНР.

Кан подчеркнул, что властям Соединенных Штатов Америки следует с максимальной объективностью отнестись к налаживанию связей двух государств, передает РИА "Новости".