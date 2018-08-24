Чешский лидер сжег красные трусы у стен дворца

Президент Чехии Милош Земан недавно устроил шоу — бросил в огонь гигантские красные трусы. Сделать он это решил прямо возле государственной резиденции.

Дело в том, что три года назад недовольные активисты, воспользовавшись ремонтом, беспрепятственно залезли на крышу президентского дворца и вывесили там огромные красные семейники. Глава государства тогда был очень возмущен и даже уволил начальников охраны.

И вот теперь, когда все, казалось, уже забыли о той истории, президент захотел о ней напомнить. Собравшимся вокруг костра с горящими трусами он объяснил, что это нужно было сделать, ибо «политику надо строить на основании обмена мнениями, а не вывешиванием нижнего белья».

Мероприятием заинтересовалась инспекция окружающей среды, составила протокол и приступила к разбирательству по поводу нарушения закона об охране атмосферного воздуха.