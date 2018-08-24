Нарядившийся в фею дебошир угрожал убийством пассажирам в аэропорту Лондона
24 августа 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В лондонском аэропорту Станстед задержали пьяного мужчину, который угрожал убийством пассажирам рейса, вылетавшего в польский город Краков. Дебошир был облачен в костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн».
Как пишет газета The Sun, злоумышленник напился в аэропорту, надел костюм феи и поднялся на борт авиалайнера, где пригрозил зарезать пассажиров. Мужчину усмирили прибывшие сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в российском Хабаровске правоохранители сняли с рейса дебошира, который пытался проникнуть в кабину пилотов. Задержанного доставили в отдел полиции. Там он сломал скамейку и выругался в адрес стражей порядка.
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