Из-за тайфуна «Симарон» в Японии пострадали не менее 13 человек

В результате ливневых дождей и ураганного ветра, сопровождающих прохождение тайфуна "Симарон" в Японии, пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

Циклон с вечера четверга до пятницы пересек западную часть страны с юга на север и переместился в Японское море. В результате непогоды в стране были отменены около 60 внутренних авиарейсов.

По информации источника, в центре циклона давление составляет 990 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 25 метров секунду, при порывах – до 35. Вероятно, что за сутки в районах прохождения стихии выпадет до 150 миллиметров осадков.

На этой неделе тайфун "Симарон" стал вторым в Японии после того, как еще один тайфун "Солик" охватил юго-западные районы страны, пишут РИА Новости.