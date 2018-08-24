Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты-имитатора

В Пентагоне сообщили об успешных испытаниях ракеты-"обманки" нового поколения MALD-X. Согласно последней информации, тесты состоялись на бывшей базе военно-морской авиации в Пойнт Мугу 20 и 22 августа.

В американском военном ведомстве уточнили, что установка, о которой идет речь, весит 136 кг, а ее длина составляет 3 м. Как отмечает портал Breaking Defense, устройство состоит из ракеты-имитатора, а также беспилотного летательного аппарата, которые по радиолокационным характеристикам напоминают системы боевых самолетов ВВС США. Это сделано для того, чтобы запутать вражеские системы ПВО.

Предполагается, что данный аппарат способен без дозаправки преодолеть дистанцию более 900 километров.