Порошенко намерен внести законопроект о евроинтеграции Украины до 4 сентября

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшем будущем внести в Верховную раду законопроект о евроинтеграции страны. Предполагается, что это произойдет до 4 сентября текущего года.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в ходе своего выступления на параде, приуроченном ко Дню Независимости Украины, который состоялся в Киеве.

Как сообщает RT, украинский лидер уточнил, что намерен настаивать на закреплении в Конституции стремления страны вступить в Евросоюз и НАТО. Петр Порошенко уточнил, что проект закона будет внесен им еще до открытия осенней сессии Верховной рады Украины.