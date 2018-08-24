Порошенко намерен внести законопроект о евроинтеграции Украины до 4 сентября
24 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшем будущем внести в Верховную раду законопроект о евроинтеграции страны. Предполагается, что это произойдет до 4 сентября текущего года.
Соответствующее заявление Порошенко сделал в ходе своего выступления на параде, приуроченном ко Дню Независимости Украины, который состоялся в Киеве.
Как сообщает RT, украинский лидер уточнил, что намерен настаивать на закреплении в Конституции стремления страны вступить в Евросоюз и НАТО. Петр Порошенко уточнил, что проект закона будет внесен им еще до открытия осенней сессии Верховной рады Украины.
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