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Обнародована информация о ликвидации снайперами ДНР еще одного командира ВСУ
24 августа 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Снайперы самопровозглашенной ДНР ликвидировали в Донбассе еще одного командира Вооруженных сил Украины. Информацию об этом обнародовала 128-я бригада ВСУ, в которой нес службу погибший.
В посте, размещенном представителями соединения в Facebook, говорится, что пуля снайпера прервала жизнь офицера Георгия Ольховского, командовавшего одной из рот. На сайте главы Закарпатской области, которая является местом постоянной дислокации бригады, в свою очередь, отмечается, что 29-летнего Ольховского убили в ночное время в ходе обстрела опорного пункта.
Это уже не первый подобный инцидент в зоне конфликта за последние дни. Ранее на текущей неделе сообщалось, что снайпер ДНР уничтожил командира украинских пулеметчиков, выполняющих боевые задачи в районе города Авдеевка. Военного ликвидировали во время ночного дежурства.
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