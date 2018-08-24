Обнародована информация о ликвидации снайперами ДНР еще одного командира ВСУ

Снайперы самопровозглашенной ДНР ликвидировали в Донбассе еще одного командира Вооруженных сил Украины. Информацию об этом обнародовала 128-я бригада ВСУ, в которой нес службу погибший.

В посте, размещенном представителями соединения в Facebook, говорится, что пуля снайпера прервала жизнь офицера Георгия Ольховского, командовавшего одной из рот. На сайте главы Закарпатской области, которая является местом постоянной дислокации бригады, в свою очередь, отмечается, что 29-летнего Ольховского убили в ночное время в ходе обстрела опорного пункта.

Это уже не первый подобный инцидент в зоне конфликта за последние дни. Ранее на текущей неделе сообщалось, что снайпер ДНР уничтожил командира украинских пулеметчиков, выполняющих боевые задачи в районе города Авдеевка. Военного ликвидировали во время ночного дежурства.