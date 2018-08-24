Мать герцогини Меган намерена вмешаться в конфликт дочери с отцом
24 августа 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Отец новоиспеченной герцогини Сассекской Меган в последнее время часто дает журналистам интервью, в которых заявляет, что его дочь несчастна в браке. В конфликт намерена вмешаться мать экс-актрисы.
Недавно Томас Маркл захотел помириться с дочкой, однако сразу после этого сравнил британскую королевскую семью с саентологами. До настоящего момента мать герцогини никак не комментировала сложившуюся ситуацию, однако теперь, как сообщает teleprogramma.pro, она планирует поговорить с бывшим мужем.
Якобы Дория хочет вразумить Томаса и попросить его не давать больше интервью представителям СМИ. Якобы Меган уже позволила маме вмешаться, передает The Cut.
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