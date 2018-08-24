Мать герцогини Меган намерена вмешаться в конфликт дочери с отцом

Отец новоиспеченной герцогини Сассекской Меган в последнее время часто дает журналистам интервью, в которых заявляет, что его дочь несчастна в браке. В конфликт намерена вмешаться мать экс-актрисы.

Недавно Томас Маркл захотел помириться с дочкой, однако сразу после этого сравнил британскую королевскую семью с саентологами. До настоящего момента мать герцогини никак не комментировала сложившуюся ситуацию, однако теперь, как сообщает teleprogramma.pro, она планирует поговорить с бывшим мужем.

Якобы Дория хочет вразумить Томаса и попросить его не давать больше интервью представителям СМИ. Якобы Меган уже позволила маме вмешаться, передает The Cut.