Ополченцы раскрыли подробности обернувшейся провалом атаки ВСУ на поселок ЛНР

Пресс-служба Народной милиции ЛНР распространила видео, снятое в селе Желобок, которое накануне утром подверглось нападению Вооруженных сил Украины. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Один из ополченцев, принявших участие в обороне населенного пункта, в разговоре с военными корреспондентами раскрыл подробности провалившейся атаки ВСУ. По словам защитника ЛНР, сначала противник нанес артиллерийские удары, затем была осуществлена попытка прорыва силами до одного отделения. Народная милиция открыли ответный огонь, в результате нападавшие отступили.

Боец, ставший собеседником военкоров, добавил, что киевские силовики регулярно обстреливают Желобок. На настоящий момент в поселке не осталось ни одного жителя.

В четверг вечером боестолкновение прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он озвучил данные потерь ВСУ – под Желобком погибли четверо военных, семеро получили ранения.