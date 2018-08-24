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Житель Ганы вытащил свою дочь из пасти гигантского питона
24 августа 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в Гане случилось происшествие, которое могло закончиться трагически. Согласно последним данным, 22 августа, местный фермер спас свою дочь от гигантского питона, который хотел съесть младенца.
Четырехметровый питон напал на ребенка, который заплакал и привлек этим внимание отца. 38-летний Эклу Авай бросился на помощь дочке, однако змея начала обвиваться и вокруг него. Как уточняет портал Citinewsroom.com, фермер смог ухватить питона за шею и набросить на него веревку. Их борьба длилась недолго и завершилась победой мужчины. Впоследствии он отнес тушу на главную площадь города, чтобы показать людям.
Девочка была экстренно доставлена в больницу. Информации о ее самочувствии пока не поступало.
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