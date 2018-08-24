Адвокату Бутиной могут запретить делиться со СМИ подробностями дела

Адвокату гражданки России Марии Бутиной, которая обвиняется в несанкционированной работе иностранным агентом, могут запретить делиться с представителями средств массовой информации подробностями дела.

Согласно последним данным, прокуратура США уже предупредила юриста Роберта Дрисколла о том, что может обратиться в суд и потребовать официально запретить ему разглашать детали в беседах с журналистами.

Как сообщает сегодня Bloomberg, причиной для подобных мер стали комментарии адвоката для изданий Politico и The Washington. Ранее зампрокурора по столичному округу Колумбия Томас Сондерс уже пытался через суд добиться запрета для Дрисколла на общение с сотрудниками СМИ.