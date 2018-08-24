Адвокат Трампа заявил о возможности восстания в США

В интервью телеканалу Sky News адвокат президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об угрозе восстания в США, при условии если американский лидер будет отстранён от должности в результате импичмента.

По мнению адвоката, сместить со своего поста действующего президента Соединённых Штатов можно только по политическим мотивам. В конечном счёте, «американский народ устроит восстание», заявил Джулиани.

Ранее Дональд Трамп говорил, что объявление импичмента президенту США может привести к негативным экономическим последствиям.

Напомним, что 6 ноября в Соединённых Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс.