Адвокат Трампа заявил о возможности восстания в США
24 августа 2018, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
В интервью телеканалу Sky News адвокат президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил об угрозе восстания в США, при условии если американский лидер будет отстранён от должности в результате импичмента.
По мнению адвоката, сместить со своего поста действующего президента Соединённых Штатов можно только по политическим мотивам. В конечном счёте, «американский народ устроит восстание», заявил Джулиани.
Ранее Дональд Трамп говорил, что объявление импичмента президенту США может привести к негативным экономическим последствиям.
Напомним, что 6 ноября в Соединённых Штатах состоятся промежуточные выборы в Конгресс.
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