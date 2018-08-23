ДНР: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки

Оккупационные войска Украины обстреляли из минометов поселок Доломитное на севере Горловки. Об этом заявил руководитель представительства Донецкой народной Республики в СЦКК Руслан Якубов. Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях ВСУ в районе села Желобок

"Сегодня с 13.50 до 14.10 был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Металлист-Доломитное. Было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сообщил Якубов журналистам.

Кроме того, как сообщало РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал и.о. главы администрации Ивана Приходько, около четырех часов дня мск велся обстрел поселка Гольма.