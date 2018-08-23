Захар Прилепин сообщил о своем задержании на границе с Боснией и Герцеговиной

Российский писатель Захар Прилепин сообщил о своем задержании на границе с республикой Сербской Боснией и Герцеговиной. По словам Прилепина, его задержали "как террориста".

Он написал о задержании в Facebook. "Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцоговиной. Развернули как террориста", - рассказал писатель, и добавил: "Основание - официальная бумага министерства безопасности Республики. С 26 марта 2018 года мне запрещён въезд на территорию Боснии и Герцоговины. Моё присутствие несёт угрозу государственности и международным отношениям".

"Выступления не будет. Для справки: в прошлом году я получил премию Иво Андрича из рук Эмира Кустурицы в присутствии президента Республики Сербской Боснии и Герцоговины Милорада Додика", - заключил он.

Посольство РФ в Боснии и Герцеговине потребовало от министерства иностранных дел страны объяснений в связи с внесением писателя Захара Прилепина в черный список, - сообщает РИА Новости.