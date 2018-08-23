Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях ВСУ в районе села Желобок
23 августа 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Желобок недалеко от Луганска. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ранее сообщала о боестолкновении под Желобоком.
По словам Порошенко, напали на военных ВСУ. Украинский президент привел такие данные: четверо украинских военнослужащих погибли, еще семеро были ранены.
Представитель армии ЛНР Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли в наступление на позиции защитников Донбасса в четверг около шести часов утра. Бойцы ЛНР открыли ответный огонь, разбив атаковавших и заставив их отступить.
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