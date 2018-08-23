Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях ВСУ в районе села Желобок

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил информацию о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Желобок недалеко от Луганска. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) ранее сообщала о боестолкновении под Желобоком. Защитники Донбасса разбили перешедших в наступление под Желобком военных ВСУ

По словам Порошенко, напали на военных ВСУ. Украинский президент привел такие данные: четверо украинских военнослужащих погибли, еще семеро были ранены.

Представитель армии ЛНР Андрей Марочко рассказал, что военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли в наступление на позиции защитников Донбасса в четверг около шести часов утра. Бойцы ЛНР открыли ответный огонь, разбив атаковавших и заставив их отступить.