Пушилин: в ДНР выборы будут, возможен и референдум

В ДНР могут пройти не только очередные выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики и парламента, но и новый референдум о ее государственном статусе. О переносе выборов в ДНР и ЛНР, которые были запланированы на ближайшую осень, но переносятся на неопределенный срок стало известно ранее.

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин рассказал, что в обществе широко обсуждается возможность переноса выборов и продления полномочий главы и депутатов Народного совета республики. По словам Пушилина, приводятся аргументы за и против как внутриполитического, экономического, так и внешнеполитического и военного порядка, - сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что "один из сценариев уже сейчас очевиден". "Речь о продлении закона об особом статусе Донбасса", - уточнил Пушилин. Представитель власти ДНР отметил, что на Украине намекают, что закон об особом статусе Донбасса в октябре может быть не продлен и совсем прекратит свое существование. "Это будет означать отказ Киева от минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи", - пояснил он.

По мнению Пушилина, в этом случае ясно, что нужно как можно скорее достраивать независимость ДНР и укреплять суверенную государственность. Он выразил уверенность, что тогда нужно будет провести выборы на разных урованях: главы и Народного совета, муниципальные выборы.

Как считает Пушилин, потребуется всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?"