Киевский политик объяснил нежелание украинских властей возвращать ДНР и ЛНР

Власти Украины не хотят возвращать в состав страны неподконтрольные им территории на востоке страны, на которых расположены Донецкая и Луганская народные республики. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Парламентарий отметил, что чиновники, которые ответственны за принятие решений, касающихся Донбасса, не способны идти на уступки, необходимые для урегулирования ситуации в регионе. Причину этого Рабинович видит в нежелании возвращать ДНР и ЛНР. Украинским властям не нужен Донбасс в составе страны, потому что его жители не поддержат на выборах представителей действующего режима, процитировал депутата канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что Народная милиция ЛНР остановила продвижение украинских военных в районе села Желобок. Силовики, атаковавшие позиции защитников республики, понесли потери.