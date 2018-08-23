В Японии отменены сотни авиарейсов

В Японии отменили сотни авиарейсов. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны. Задержка авиасообщения произошла из-за тайфуна "Симарон". Власти Японии рекомендуют эвакуировать 89 тысяч человек из-за тайфуна

В основном, отмена коснулась рейсов, вылетающих в регион Кансай на острове Консю, а также на остров Сикоку. В некоторых районах власти предупреждают население о возможной эвакуации и угрозе оползней и наводнений.

Движение паромов и поездов также приостановлено. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от госслужб принять все необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить жертв.

Синоптики предупредили властей и жителей, что надвигающийся тайфун пересечет западную часть Японии с юга на север во временной промежуток с вечера четверга до пятницы.