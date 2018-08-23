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Россия требует закрыть дело против Бутиной
23 августа 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Москва потребовала от Вашингтона закрыть политически мотивированное уголовное дело против россиянки Марии Бутиной. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, МИД РФ вновь требует оказать девушке всю необходимую помощь, а также призывает к закрытию дела, возбужденного против преследуемой.
Кроме того, Захарова взывает к мировой общественности: необходимо обратить внимание на произвол в отношении Бутиной, который носит характер унижения человеческой чести и достоинства.
"Со своей стороны мы продолжим работу по защите ее прав и законных интересов", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России.
Напомним, россиянке, арестованной в Вашингтоне, инкриминируется участие в заговоре в пользу иностранного государства на территории Соединенных штатов Америки.
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