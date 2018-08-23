Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что на своём посту он проделал великолепную работу. По его мнению, объявление импичмента президенту Соединенных Штатов может привести к негативным экономическим последствиям.

Журналист Fox News поинтересовалась у Трампа, будет ли ему объявлен импичмент, если на промежуточных выборах в Конгресс большинство мест достанется представителям Демократической партии США.

«Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными», - сказал глава Белого дома.

В Соединённых Штатах 6 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс. В результате которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов, передаёт ТАСС.