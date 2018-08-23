Посол РФ в Эстонии посоветовал прибалтам брать пример с президента Финляндии
23 августа 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Прибалты, которые не видят необходимости в изучении русского языка, могли бы последовать примеру президента Финляндии, который не стесняется учить русский, считает посол РФ в Эстонии Александр Петров.
«Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес прямо заявлял, что русский язык – это язык оккупантов. Он же призывал к тому, что нет никакой необходимости учить русский язык. А вот только сейчас, на состоявшейся в эти дни встрече президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте я с интересом узнал, что президент Финляндии учит русский язык. В беседе с нашим президентом он произносил некоторые фразы на русском языке. Хороший пример, которому можно было бы следовать», - заявил Александр Петров.
Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о том, что многие русскоязычные граждане покидают прибалтийские страны из-за враждебного отношения прибалтов к русскому языку и к тем, кто на нем разговаривает, сообщает РИА Новости.
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