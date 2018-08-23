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Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну в Донбассе
23 августа 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко принес извинения своим соотечественникам за данное им больше четырех лет назад обещание остановить войну на Донбассе буквально в считанные часы.
«Более чем четыре года назад я заявил, что АТО (антитеррористическая операция) будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения», - заявил Порошенко, выступая в Днепре (Днепропетровск) в День государственного флага Украины.
Украинский лидер добавил также, что тем самым получил «серьезный урок аккуратного отношения к своим словам и обещаниям».
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил извинения украинского президента началом избирательной кампании.
«Началась избирательная кампания. Но думаю, что для большинства граждан Украины слова этого человека уже ничего не значат. Его обещания и заявления в основном просто ничтожны. За время его правления можно было неоднократно в этом убедиться. У него была возможность остановить войну в Донбассе в 2014 году. Но он выбрал совершенно иной сценарий», - цитирует мнение эксперта RT.
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